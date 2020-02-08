Doğu Karadeniz’de yoğun kar uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu Karadeniz’de yoğun kar uyarısı

İHA

Doğu Karadeniz’de yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, , bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (2050 cm) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteorolojik uyarı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’de görülecek yağışların bölgenin iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde, Pazartesi öğle saatlerine kadar yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BAYBURT

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde kurslar başladı
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde kurslar ...
Bayburt Belediyesi’nden ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ projesi
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi’nden ‘Hoş Geldin Bebek Seti’ ...
Bayburt’ta Demirışık köyü yoluna çığ geldi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Demirışık köyü yoluna çığ geldi
Bayburt’ta sofraları süsleyen tatlı çorba ilgi görüyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta sofraları süsleyen tatlı çorba ilgi ...
Başkan Pekmezci’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci’den esnaf ziyareti
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
Bayburt’tan İdlib’e yardım eli
YEREL HABERLER Bayburt’tan İdlib’e yardım eli
Bayburt’ta çığ felaketinin acısı hala taze Van’da yaşanan çığ felaketi Üzengili Köylülerinin yarasını yeniden kanattı
YEREL HABERLER Bayburt’ta çığ felaketinin acısı hala taze Van’da ...
Bayburt’ta asırlık kış geleneği sürdürülüyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta asırlık kış geleneği sürdürülüyor
Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X