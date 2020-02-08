Doğu Karadeniz’de yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, , bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (2050 cm) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik uyarı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’de görülecek yağışların bölgenin iç kesimleri ile rakımı 500 metrenin üzerindeki yerlerinde cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise bölge genelinde, Pazartesi öğle saatlerine kadar yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BAYBURT 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.