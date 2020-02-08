DKMP yemleme çalışmalarını sürdürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ağır kış şartlarının yaşandığı Bayburt’ta yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Bayburt’ta yaşanan ağır kış şartları nedeniyle yaban hayatta yiyecek bulmaya zorlanan hayvanlara Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yiyecek bırakıldı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması ve yaban hayvanları ile insan çatışmasının önüne geçilmesi maksadıyla yaban hayatında yemleme çalışmaları yapıldı. Yemleme çalışmalarıyla aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonun da desteklenmesi amaçlanıyor.

Bayburt DKMP Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için müdürlüğümüz tarafından çok sayıda noktaya yemleme yapılmıştır. Yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.

BAYBURT 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.