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Bayburt’ta kar ve tipi 187 köy yolunu ulaşıma kapadı

İHA

Bayburt'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 187 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri yolları açmak için tüm ekipleriyle seferber oldu.

Bayburt’ta kar ve tipi 187 köy yolunu ulaşıma kapadı

Bayburt’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 187 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri yolları açmak için tüm ekipleriyle seferber oldu.
Bayburt’ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği Bayburt’ta 187 köy yolunun tamamı kapandı.
Bayburt İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 15 ekip çalışma yürütüyor.
Bayburt Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar ve buzla mücadele çalışması yürütürken Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda kar temizleme ve genişletme çalışması yapıyor.
Ekipler öncelikle acil durum gerektiren yolların açılması için çaba sarf ediyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması durumunda gün içerisinde peyderpey köy yolları ulaşıma açılacak.

Çığ uyarısı
Öte yandan, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmakta olduğu belirtilerek, “Muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunuldu.

BAYBURT

09 Şubat 2020 Pazar

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