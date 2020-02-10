Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi ve konferans düzenlenecek

'Babam ve ben'

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21 Şubat Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla Bayburt Üniversitesi tarafından “Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu” adlı konferans ile “Bayburt’ta İnsan ve Mekan” adlı fotoğraf sergisi düzenlenecek.

“Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu” adlı konferans 21 Şubat 2020 tarihinde saat 14. 30’de Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenecek. Konferansın konuşmacısı Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Hikmet Öksüz olacak.

“Bayburt’ta İnsan ve Mekan” adlı fotoğraf sergisi de 21 Şubat 2020 tarihinde saat 14. 00’de Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Kültür Merkezi Fuaye Alanında gerçekleşecek.

BAYBURT 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:48

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