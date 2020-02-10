Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor

İHA

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta Sibirya soğukları yaşanıyor.

Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta Sibirya soğukları yaşanıyor.
Bayburt’ta önceki günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü Bayburt’ta süs havuzları ve şadırvanlar buz tutarken vatandaşlar ise soğuklardan olumsuz etkilendi. Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği Bayburt’ta sabah iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar soğuklardan korunmak için atkı, bere ve eldivenlerle kendilerini korurdu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin öğle saatlerine kadar, Rize ve Artvin'in sahil kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güney batı yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı 24 derece, Demirözü ve Aydıntepe’de 23 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 68 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 28 derece oldu.
Öte yandan buzlanma ve don olayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

BAYBURT

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta kapalı köy yolları açıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kapalı köy yolları açıldı
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi ve konferans düzenlenecek
YEREL HABERLER Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri ...
Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın
YEREL HABERLER Donan sayaç veya tesisata ateş tutmayın
Bayburt’ta kar ve tipi 187 köy yolunu ulaşıma kapadı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar ve tipi 187 köy yolunu ulaşıma kapadı
Bayburt Belediyesi’nden karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi’nden karla mücadele seferberliği
Rektör Coşkun, açık kapı buluşmalarında personel ve öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Coşkun, açık kapı buluşmalarında personel ve ...
Bayburt'ta tüm köy yolları ulaşıma kapandı 185 köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Bayburt'ta tüm köy yolları ulaşıma kapandı 185 köy ...
DKMP yemleme çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER DKMP yemleme çalışmalarını sürdürüyor
Doğu Karadeniz’de yoğun kar uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de yoğun kar uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X