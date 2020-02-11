Bayburt Belediyesi’nden tuzlama çalışması

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkili olduğu Bayburt’ta belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt’ta önceki günlerde etkili olan kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Geceleri sıfırın altında 22 derecelere kadar düşen Bayburt’ta yollar ve kaldırımlar buz tuttu. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri buzlanmayla mücadeleyi şehir merkezi ve ana arterlerle sınırlı tutmayıp çalışmalarını mahallelere de taşıyan ekipler buzları temizledi. Ekipler araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışması yaptıklarını ifade eden ekipler, “Bayburt’ta aşırı soğuklar nedeniyle kaldırımlar ve yollarda buzlanma oluşuyor. Bizde Fen İşleri Müdürlüğü olarak gece ve sabah saatlerinde buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dediler.

BAYBURT 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:47

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