Bayburt genelinde kar tatili

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Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Vali Epcim, attığı tweette, “Bayburt ilimizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızdaki hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır” dedi.

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