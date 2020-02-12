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Bayburt’ta yoğun kar yağışı Bayburt’ta kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara

İHA

Bayburt'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezine yağan lapa lapa kar kenti beyaza bürürken yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bayburt’ta yoğun kar yağışı Bayburt’ta kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara

Bayburt’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezine yağan lapa lapa kar kenti beyaza bürürken yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bayburt’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde yağan kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sabah iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşarken esnaflar ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. İl Özel İdaresi ve kara yolları ekiplerinin zorlu karla mücadele çalışmaları devam ederken, tipi nedeniyle kapanan yolları ekipler tekrar açmak zorunda kalıyor.
Kara yolu yol ağında bulunan Bayburt Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı ve BayburtErzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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