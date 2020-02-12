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Muhtarlardan Elazığ’a 500 koli gıda yardımı

İHA

Bayburt Valiliği koordinasyonunda Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemeleri bölgeye uğurlandı.

Muhtarlardan Elazığ’a 500 koli gıda yardımı

Bayburt Valiliği koordinasyonunda Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nce Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için hazırlanan yardım malzemeleri bölgeye uğurlandı.
Bayburt ve Malatya’da yaşanan depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bayburt Valiliği bünyesinde Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen yardım kampanyasında toplanan 500 koli gıda malzemesi düzenlenen törenle Bayburt’tan dualar eşliğinde yola çıktı.
Bayburt’un ülke çapında yardımseverliği ile bilinen bir kent olduğunu ifade eden Vali Cüneyt Epcim, geçtiğimiz günlerde benzer organizasyonların Elazığ ve Malatya ile İdlib için gerçekleştirildiğini hatırlattı. Son yardımların Bayburt Valiliği koordinasyonunda Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından deprem bölgesi için toparlandığını dile getiren Vali Epcim, “500 yardım kolisini Elazığ’daki depremzede kardeşlerimiz için gönderiyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Muhtarlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi bu kampanyaya önemli katkılar sundular. Bizler için de il protokolü olarak bir araya gelme vesilesi oldu. Bu karlı havada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ise kampanyaya destek veren tüm muhtarlara teşekkür ettiğini bildirdi. Bayburt’taki muhtarlar olarak Elazığ’da yaşanan acı tecrübeye kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Altundaşoğlu, destek veren herkese teşekkür etti.
Yardım tırı İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan dua sonrası deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Öğretmen evi önünde düzenlenen törene Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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