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Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan’dan Rektör Coşkun'a ziyaret

İHA

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a ziyarette bulundu.

Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Akcan’dan Rektör Coşkun'a ziyaret

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a ziyarette bulundu.
Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Yeşilay Cemiyetinin bağımlılık ve zararlı alışkanlıklarla mücadele faaliyetleri ile gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle ilgili çalışmalar konuşuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Coşkun, Yeşilay Cemiyeti Bayburt Şubesinin gerçekleştireceği faaliyetlerde ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Yeşilay Bayburt Şubesinin yapacağı etkinliklerde, Bayburt Üniversitesinin işbirliği ve desteğini beklediklerini ifade eden Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Akcan ise, gösterdiği yakın ilgiden ve misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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