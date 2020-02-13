Vali Cüneyt Epcim, İl Genel Meclisi üyeleriyle buluştu

Vali Cüneyt Epcim, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın’ı ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Ağın ve İl Genel Meclis Üyeleri ile bir araya gelen Vali Epcim, 2020 yılı yatırım planlamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. İl Özel İdaresi yatırımları başta olmak üzere karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), altyapı projeleri ile Bayburt Gümüşhane Havalimanı çalışmalarının detaylı olarak değerlendirildiği ziyarette 2019 çalışmalarının değerlendirilmesi yapıldı.

Burada yaptığı değerlendirmede Bayburt’ta çeşitli başlıklar altında 149 projenin yürütüldüğüne dikkat çeken Vali Epcim, 2020 yılı içerisinde bu başlıklara yenilerinin eklenerek yatırımlara devam edileceğini belirtti. Vali Epcim, özel olarak değindiği Bayburt Gümüşhane Havalimanı’nın bu projeler arasında önemli yeri olduğuna işaret etti.

Projelerin ilimize kazandırılmasında önemli destekleri olan Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a teşekkür eden Vali Epcim, “Tüm bu projelerin ilimizde hayata geçirilmesi ve devam ettirilmesi hususunda bizlerden desteğini esirgemeyen Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal’a şahsım ve ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bayburt ilimizi hedeflediğimiz noktalara taşıma gayretlerimize kendilerinin çok büyük katkısı ve desteği devam ediyor. Geçen yıl yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı, karayolları yatırımları, altyapı çalışmaları, sağlık ve eğitim yatırımları gibi aklınıza gelebilecek hemen her alanda bu desteği arkamızda hissetmek bizler açısından önemli ve sevindirici bir husus. Ayrıca Milletvekilimiz Fetani Battal’ın da bu yatırımların bakanlıklar nezdinde gerek takibi, gerekse koordinasyonu hususunda önemli gayretleri söz konusu. Ümit ediyorum ki; bu desteği İl Genel Meclis Başkanımız Süleyman Ağın ve çok kıymetli meclis üyelerimizle birlikte iyi bir şekilde değerlendirip, belirli bir plan dâhilinde ilimize yeni yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle İl Genel Meclis Başkanımız Süleyman Ağın ile Meclis Üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın ise Vali Cüneyt Epcim’e ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ziyarette İl Genel Meclis Üyeleri Bülent Yardımcı, Ali Fuad Değirmenci, Barış Bayram, Sinan Birgül ile Birol Keskinoğlu yer aldı.

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