Bayburt’ta 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Bayburt’ta polisin durdurduğu tırda yapılan aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bayburt Erzurum karayolu üzerinde bir tır durduruldu. Tırın çekici kısmı ile dorsenin yan bölümlerinde yapılan aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Başlatılan tahkikat kapsamında şüpheli M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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