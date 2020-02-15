Başkan Pekmezci Garnizon Komutanı Diker’i ziyaret etti

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Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albayı Yusuf Diker’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albayı Yusuf Diker’e iadei ziyarette bulundu. Ziyarette Garnizon Komutanı Diker’e Bayburt’a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eden Başkan Pekmezci üstün başarılar diledi. Bayburt Belediyesi olarak her zaman destek sunmaya hazır olduklarını belirten Pekmezci, devletin ve milletin bekası için görev yapan Mehmetçiğin, her daim milletin kalbinde ve dualarında olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Garnizon Komutanı Hava Savunma Albayı Yusuf Diker ise Başkan Pekmezci’ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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