Milli Eğitim Bakanlığından "zorla nakil" iddialarına ilişkin açıklama

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt’ta bir öğrenciye zorla okul nakli yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt’ta Gaziler İmam Hatip Ortaokulunda eğitimine devam eden bir öğrencinin zorla okul nakli yaptırıldığına dair iddiaların takipçisi olunduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bayburt ilimizde ‘bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı’ iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.