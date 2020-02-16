Yüzeyi buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu

BayburtKelkit yolu üzerinde bulunan Sadak Gölü'nün yüzeyi aşırı soğuklarla birlikte buz tuttu. Buz tutan göl, üzerine güneş ışınlarının da yansımasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bayburt ve ilçelerinde etkisini gösteren aşırı soğuklar, Sadak Baraj Gölü'nün yüzeyinin buz tutmasına neden oldu. Geceleri eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle 75 bin dekar tarım arazisini sulayan Sadak Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Baraj gölüne gezmeye gelen vatandaşlar, “Etkili olan Sibirya soğukları burada da kendini gösteriyor. Şu anda Sadak Barajı'ndayız. Baraj tamamen buz tutmuş durumda. Barajın üzerinde yürünebiliyor. Yaklaşık 40 santimlik buz kalınlığı var. Çok güzel bir manzara oluşmuş” diye konuştular.

Vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

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