Bayburt’ta Ocak ayında 38 konut satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt’ta Ocak ayında 38 konut satıldı

İHA

TÜİK Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Bayburt'ta 2020 Ocak ayında 38 konut satıldı.

Bayburt’ta Ocak ayında 38 konut satıldı

TÜİK Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Bayburt’ta 2020 Ocak ayında 38 konut satıldı.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü 2020 Ocak ayı konut satışlarını açıkladı. Bayburt’ta 2020 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123,5 artarak 38 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu. 2020 Ocak ayında Bayburt ili 38 konut satışı ile 79. sırada yer aldı.

“İpotekli konut satışları yüzde 545,1 oranında artış gösterdi”
Türkiye genelinde 2020 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 546,1 oranında artış göstererek 42 bin 237 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 615 konut satışı ve yüzde 18 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan ve Hakkari oldu.

“Diğer konut satışları yüzde 7,5 oranında arttı”
Diğer konut satışları 2020 Ocak ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında artarak 71 bin 378 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 636 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64,2 oldu. Ankara 6 bin 759 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 198 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.

“36 bin 40 konut ilk defa satıldı”
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 36 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 599 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 199 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 219 konut satışı ile İzmir izledi.

“77 bin 575 konut el değiştirdi”
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,2 artış göstererek 77 bin 575 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 14 bin 652 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 68,9 oldu. Ankara 8 bin 790 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 993 konut satışı ile İzmir izledi.

“Yabancılara 3 bin 907 konut satışı gerçekleşti”
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2020'de ilk sırayı bin 875 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 762 konut satışı ile Antalya, 235 konut satışı ile Ankara, 163 konut satışı ile Bursa ve 128 konut satışı ile Yalova izledi.

“En çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı”
Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 739 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 678 konut ile İran, 254 konut ile Rusya Federasyonu, 204 konut ile Afganistan ve 142 konut ile Yemen izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzeyi buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Yüzeyi buz tutan göl kartpostallık görüntüler ...
Bayburt Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
Milli Eğitim Bakanlığından "zorla nakil" iddialarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığından "zorla nakil" iddialarına ...
Bayburt’ta Sibirya soğukları etkili oluyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta Sibirya soğukları etkili oluyor
Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını ...
Başkan Pekmezci Garnizon Komutanı Diker’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci Garnizon Komutanı Diker’i ziyaret ...
Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı
Bayburt’ta 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta 316 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri fotoğraf sergisi açtı
YEREL HABERLER Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri ...
Bayburt Belediyesinden hummalı karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesinden hummalı karla mücadele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X