Demirözü’nde kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Demirözü’nde kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

İHA

Bayburt'un Demirözü ilçesinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde, karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı yollarda kaldırım kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.

Demirözü’nde kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Bayburt’un Demirözü ilçesinde önceki günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde, karla mücadele ekiplerinin ulaşıma açtığı yollarda kaldırım kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlara doldurularak şehir dışına taşınıyor.
Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına maruz kalan Bayburt Demirözü’nde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının ardından sıcaklıkların geceleri sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü Demirözü’nde belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Kaldırım ve caddelerde biriken tonlarca kar, iş makineleri yardımıyla önce toplanıyor ardından kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

“Karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor”
İlçe merkezinde biriken karların kamyonlarla ilçe dışına taşındığını belirten vatandaşlar, “Demirözü’nde önceki günlerde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde 3040 santime kadar ulaştı. Yüksek kesimlerde de 2 metrelere ulaştı. Belediye ekipleri kent merkezinde biriken karları iş makineleri yardımıyla kamyonlara doldurup şehir merkezinin dışına taşıyor. Kar yağışının ardından da soğuk havalar iyice kendini göstermeye başladı. Geceleri sıfırın altında 1718 derecelere kadar düşmeye başladı” diye konuştular

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta Ocak ayında 38 konut satıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta Ocak ayında 38 konut satıldı
Yüzeyi buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Yüzeyi buz tutan göl kartpostallık görüntüler ...
Bayburt Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
Milli Eğitim Bakanlığından "zorla nakil" iddialarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığından "zorla nakil" iddialarına ...
Bayburt’ta Sibirya soğukları etkili oluyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta Sibirya soğukları etkili oluyor
Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını ...
Başkan Pekmezci Garnizon Komutanı Diker’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci Garnizon Komutanı Diker’i ziyaret ...
Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı
Bayburt’ta 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta 316 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri fotoğraf sergisi açtı
YEREL HABERLER Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğrencileri ...
Bayburt Belediyesinden hummalı karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesinden hummalı karla mücadele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X