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Bayburt sahile bir adım daha yaklaştı

İHA

Bayburt'u sahile en kısa mesafeden bağlayan BayburtAraklı güzergahında yapılan tünelin ardından bu yıl tamamlanan viyadük ve bağlantı yollarıyla birlikte ulaşım kış aylarında da sağlanabiliyor.

Bayburt sahile bir adım daha yaklaştı

Bayburt’u sahile en kısa mesafeden bağlayan BayburtAraklı güzergahında yapılan tünelin ardından bu yıl tamamlanan viyadük ve bağlantı yollarıyla birlikte ulaşım kış aylarında da sağlanabiliyor.
Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan güzergahta bulunan ve yapılması yöre halkı tarafından 60 yıl hayal edilen Şehit Hamit Şahin Tünelinin açılmasıyla Bayburt Trabzon arasında 2,5 ila 3 saat süren ulaşım 1,5 saate düşmüştü. Son olarak yolun Bayburt kısmına yapılan viyadüklerinde bulunduğu 8,5 kilometrelik bağlantı yoluyla bu mesafe 1 saat 10 dakikaya kadar düştü. Çetin kış şartlarında çoğu zaman kullanılamayan tünel artık 4 mevsim sürücülere hizmet veriyor. Kış aylarında yoğun kar, çığ ve buzlanma sebebiyle sık sık kapalı kalan yol, bu yıl AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın girişimleriyle tamamlanan viyadüklerin de bulunduğu 8,5 kilometrelik bağlantı yolu ile sürücülere rahat bir nefes aldırdı. Son yapılan proje sayesinde, güzergahtaki ulaşımda zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağlanırken kış aylarında da vatandaşlar bu güzergahı rahatlıkla kullanabiliyor.
Öte yandan Salmankaş Tüneli olarak bilinen tünele geçtiğimiz yıl Şehit Polis Memuru Hamit Şahin'in ismi verilmişti.

“En önemli projelerden biriydi”
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Bayburt Araklı güzergahının bağlantı yolları, viyadükleriyle birlikte kuzey güney aksında karayollarının en önemli projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Tünel yolunun iyileştirilmesinin bölgeye büyük katkı sağlayacağını ifade eden Epcim, “Özellikle turizm amaçlı Karadeniz güzergahını kullanacak insanımızın Trabzon’a, Araklı bölgesine yaklaştıran bir tünel olması münasebetiyle özel önem arz etmekte. Ayrıca son yıllardaki Doğu Karadeniz kıyılarındaki turizm hareketliliğinden bu tünelimiz ve son olarak yapılan bağlantı yollarımız sayesinde Bayburt ilimiz çok güçlü bir şekilde yararlanacak. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgeden bizde şehrimize turist kazandırarak bölge ekonomimize de çok ciddi katkı sağlamış olacağız. Yapılan bağlantı yollarıyla birlikte ulaşımın 30 dakika daha düştü. Trabzon ve Bayburt arasında ki ekonomik ilişkinin gelişmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“İsabetli bir yatırım”
Bölgedeki Çatıksu köyü Muhtarı Numan Şahin de, yapılan bağlantı yolu ve viyadüklerle güzergahın aktif olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, “Çatıksu köyü ile sahil arasında ki mesafe 50 dakikaya kadar düştü. Viyadüğün açılmasıyla birlikte Trabzon Bayburt arası 1 saatlik bir mesafeye düştü. Haliyle bu devlet ekonomisi için çok isabetli bir yatırım olmuş oldu ve yörede yaşayan insanlar için hakikatten muazzam bir durum meydana getirdi. Biz bu viyadük olmadan önce bu yolu özellikle kışın kullanamıyorduk. Ama şimdi istediğimiz her an çok kısa bir süre içerisinde sahile inmiş oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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