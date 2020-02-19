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“Zaman Tüneli” hem güldürdü hem duygulandırdı

İHA

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen Kop Savunması konulu tiyatro izleyicileri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

“Zaman Tüneli” hem güldürdü hem duygulandırdı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen Kop Savunması konulu tiyatro izleyicileri hem güldürdü hem de duygulandırdı.
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde belediyenin organizasyonuyla, Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) tiyatro ekibi tarafından Kop Savunması konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Şair Zihni Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü. İki perdelik oyunun ilk bölümünde eğlence dolu dakikalar yaşarken ikinci bölümünde ise duygu dolu anlar yaşadılar.
Dedesi Hasan’ın Kop Dağları’nda şehit düştüğünü öğrenerek arkadaşının yaptığı zaman makinesiyle savaşın gerçekleştiği 1916 yılına zaman yolculuğuna çıkan Halit’in hikâyesini anlatan tiyatro izleyicilerden tam not aldı.
Tiyatroyu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albayı Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri ile vatandaşlar izledi.
Gece, Başkan Hükmü Pekmezci’nin BAYDER Başkanı Fatih Dündar’a plaket vermesi ile sona erdi.

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