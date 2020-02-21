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Yukarı Kırzılı şehit kadınlar İffet Anıtı’nda anıldı

İHA

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Ermeni çetelerce Yukarı Kırzı Köyü'nde şehit edilenler düzenlenen törenle anıldı. Törende ayrıca Ermeni mezalimi yıllarına ışık tutacak ve Şehit Kadınlar İffet Anıtı'nın yanında inşa edilen müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Yukarı Kırzılı şehit kadınlar İffet Anıtı’nda anıldı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Ermeni çetelerce Yukarı Kırzı Köyü’nde şehit edilenler düzenlenen törenle anıldı. Törende ayrıca Ermeni mezalimi yıllarına ışık tutacak ve Şehit Kadınlar İffet Anıtı’nın yanında inşa edilen müzenin açılışı gerçekleştirildi.
Yukarı Kırzı Köyü’nde düzenlenen törene Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile kamu kurumlarının amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, Şehit Kadınlar İffet Anıtı’nın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Bölgede yaşanan katliamlara karşı Yukarı Kırzılı kadınların kahramanlıklarının anıt yanında inşa edilen müze yardımıyla gelecek nesillere aktarılacağını dile getiren Vali Epcim, bu eşsiz ve acı olayın unutulmayacağını kaydetti.

“Yaşanan acı olayları gelen misafirlere anlattıklarını biliyoruz”
Vali Epcim, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kendisi büyük gayret gösterdi. Burada yaşanan acı olayın hikâyesinin tüm ülke çapında bilinmesi için bizlere de gayret etmek düşüyor. İffet Anıtı’na konu olan kadınlarımızın torunları burada bizlerle birliktedir. Gelecek nesillere bunu nasıl aktarabiliriz diye şu anda bizde bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Başta ilimiz olmak üzere çevre vilayetleri de kapsayacak biçimde öğrencilerimizi buraya getirerek yaşananları anlatacağımız bir çalışma yapıyoruz. Yukarı Kırzılıların da burada yaşanan acı olayları gelen misafirlere net bir şekilde anlattıklarını biliyoruz. Bu anıta ve geçmişe sahip çıktıklarını biliyoruz. Bu anıtın ve müzenin yapılmasında emeği geçenleri kutluyorum. Şehit kadınlarımız başta olmak üzere Kop savunmasında ve Bayburt’un kurtuluşunda şehadete ulaşanları hayır ve rahmetle yad ediyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Aydıntepe Ovası’nda bölgedeki halk ile çevre illerden gelen milislerin yardımıyla 1829’da Ruslara karşı bir destan yazıldığını ifade etti. Bayburt’ta Rus işgalinin yüz yıl sonra tekrarlandığını kaydeden Başkan Pekmezci, “1916’da Bayburt’un işgal dönemi başlıyor. Bayburt’taki işgal hareketiyle birlikte Ekim 1917’de Ruslar Bolşevik İhtilali sonucu buradan çekilirken yıllarca beraber yaşadığımız, dost bildiğimiz, Osmanlı İmparatorluğu’nda milletin en güvenilir kişiler olarak gösterdiği Ermenilere, silahları devrederek bu topraklardan ayrılmışlardır. Asıl çile ve ıstırap ondan sonra başlamıştır. İşte Yukarı Kırzı’da bunun bir örneği var. Burada genç kızlarımız, kadınlarımız; namuslarını bir başkasının eline geçmemesi için kendilerini kuyulara atarak canlarına kıymışlardır. Yıllar önce burada 20 Şubat’ta bayram yapılırdı. Kurtuluş bayramı Yukarı Kırzı’da başlar, 21 Şubat’ta Bayburt’ta devam ederdi. Bugün burada bir bayram coşkusuyla bunu tekrar yerine getiriyoruz” dedi.
Yukarı Kırzı’da yaşananların bilinmesi adına gayretle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kaymakam Mustafa Akın da kendilerine bırakılan emanete sahip çıkacaklarını söyledi. Bölgede yaşanan katliamların tüm dünyaya duyurulması noktasında bir seferberlik halinde olacaklarına vurgu yapan Akın, konu hakkında ilgililerden destek talep etti.
Konuşmaların ardından namusunu korumak için kendilerini su kuyularına atarak hayatına son veren Yukarı Kırzılı şehit kadınların isimleri okunup temsili yoklama alındı. Daha sonra Vali Epcim ile beraberindekiler anıt mezarlara karanfil bıraktı.
Anma töreni Şehit Kadınlar İffet Anıtı bitişiğinde inşa edilen ve Ermeni mezalimi yıllarına ışık tutacak müzenin açılışıyla sona erdi.

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