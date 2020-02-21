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Rektör Coşkun: “Bayburtlular ‘İkinci Plevne’ olarak anılan bir kahramanlığa imza atmışlardır”

İHA

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Rektör Coşkun: “Bayburtlular ‘İkinci Plevne’ olarak anılan bir kahramanlığa imza atmışlardır”

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Bayburtluların vermiş olduğu mücadelenin bir milletin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan kurtuluş mücadelesine de örnek olduğunu kaydeden Rektör Coşkun mesajında şu görüşlere yer verdi:
“1916 yılında düşman işgaline uğrayan Bayburt kahraman ecdadımızın Kop Dağlarında etten duvarlar örerek, düşmana ve soğuğa karşı aylarca gösterdikleri büyük direnişin ardından 21 Şubat 1918 tarihinde kurtulmuştur.
Dünya tarihinin en karanlık döneminde, milletimizin çektiği ıstırapların en yakın şahidi olan Bayburt ve Bayburtlular, gösterdikleri azim, katlandıkları çile ve verdikleri mücadele ile tarihimizde ‘İkinci Plevne’ olarak anılan bir kahramanlığa imza atmış; bir milletin küllerinden adeta yeniden doğmasını sağlayan kurtuluş mücadelesine de örnek olmuşlardır.
Anadolu’nun işgal edilemeyecek bir vatan olduğu gerçeğini canlarını vererek haykıran ve bu kahramanlıklar ile şanlı tarihimize silinmez bir iz bırakan aziz Bayburt’un, düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü kutluyor, vatan topraklarının savunulmasında dün olduğu gibi bugün de canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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