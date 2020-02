102. yıl coşkusu Cumhuriyet Caddesine taştı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama törenleri ilk olarak Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker tarafından alandaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması sonrasında törene katılanlarca Saygı Duruşu’nda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Saray Bahçesi’ndeki törenin ardından Cumhuriyet Caddesi üzerinde kutlamalar için hazırlanan alana geçildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 21 Şubat Kurtuluş günü kutlamaları Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt’un tarih boyunca önemli bir merkez olduğunu ve bu nedenle birçok istila ve tahribata uğradığını söyleyerek, “Doğudan batıya, batıdan doğuya birçok akın bu topraklar üzerinde gerçekleşmiş. Tarih boyunca kuzey komşumuz Rusya’nın yıllar öncesinde başlayan sıcak denizlere açılma arzusu Bayburt’u da içine almış, Bayburt 182829 Osmanlı Rus savaşlarını yaşamış, 191618 Rus işgaline ve Ermeni mezalimine uğramıştır” dedi.

Bayburt’taki işgal yıllarından da bahseden Başkan Pekmezci, şöyle devam etti:

“15 Şubat 1916’da Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük üslerinden biri olan Erzurum’un Ruslar tarafından işgali ile başlayan harekât, Rusların bu bölgede büyük hayallerinin olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Rusların komutanı Yudenic’in Erzurum düştükten sonra bir ifadesi var. 250 bin kişilik ordusunun karşısında şunları söylüyor: “Artık karşımızda Türk ordusu diye bir ordu yok. Biz Çar’ın emriyle haziran başlarında İstanbul’da olacağız. Fakat Rusların bilmediği bir konu var. Özellikle Karadeniz’e açılmak için Erzurum ve Trabzon yolunun en azından güvenlik açısından ele geçirilmesi gerekir. Fakat orada bir Kop Dağı var. Kahramanlık destanının yazıldığı bir Kop Dağı var. Türk Milletinin kaderine hükmedenlerin bir destan yazdığı Kop Dağı var. Kop Dağı’na düşman yanaştığı zaman 6 Mart 1916’dan 16 Temmuz 1916’ya kadar bir destan yazılır Kop Dağı’nda. Mareşal Fevzi Çakmak’ın ifadesiyle İkinci Plevne Destanı yazılır burada. Orada oluk oluk kan akar. Orada cesetlerden abideler bırakarak geri çekilmek durumunda kalan milletimizin evlatları bugün, Kop dağının zirvesinde bir anıt var. Ve anıtın üzerinde bir bayrak, o bayrak zifiri karanlıklara ve sert rüzgârlara rağmen dalgalanmakta. Bayraktan kopan küçük tanecikler toprağa ve kara düşmekte, çocuklarının dedelerine şükran duygularını ortaya koymaktalar.

Kop’tan başlayıp Soğanlı’ya uzanan o büyük alanda müdafaa tamamlanmadığı için düşman Kop Dağı’nı geçiyor ve askerimiz geri çekilmek zorunda kalıyor. Temmuz 1916’da Ruslar Erzurum ve Çoruh Havzası’ndan girerek Bayburt’u işgal ediyorlar. Bayburt tam 1 yıl 7 ay 5 gün Rusların işgalinde kalıyor. Uzun vadede burada kalacağını hesaplayan Ruslar, kendilerine göre bir takım çalışmalar yapıyorlar. Fakat Ekim 1917’de Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin olmasıyla birlikte Rus askerleri geri çekiliyorlar. Çekilirken de silahlarını birlikte yaşadığımız ve Osmanlı’nın milleti sadık dediği işgal gününden itibaren onların yanlarından ayrılmayan, onlara uşaklık yapan Ermenilere teslim ediyorlar. Ve Ermeniler burada Ruslar çekildikten sonra Bayburt halkına akla gelmeyecek eziyetler ve çileler veriyorlar. İnsanlarımızı çeşitli vaatlerle toplayarak Bayburt’un unutulmayan taş mağazalarına doldurup orada yakıyorlar, önlerine geleni öldürüyorlar. Bugün Meydan Köprüsü’nden Kaleardı’ya doğru giden yolun adı Unutulmaz Caddesi’dir. O Unutulmaz Caddesi’nde insanlarımız katledildi. Aradan yıllar geçse de hala o günleri unutmadık. Nihayet 21 Şubat 1918 günü Türk süvarileri Bayburt’a girer ve Bayburt artık yeniden hürriyetine, istiklaline kavuşur. Bizler geride bıraktıklarımızı unutmadan yarınlara dönük düşüncelerimizi iyi değerlendirerek, Bayburt için çok şeyler yapmak zorunda oluğumuzun bilincinde olmalıyız. Bize bu vatanı hazırlayanları, can verenleri, kan verenleri unutmadan onları rahmetle ve minnetle anmak zorundayız. Bu vesile ile 102. yılını kutladığımız, bu kurtuluş gününde tekrar bu vatan için can verenleri bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, hepinize en içten duygularla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmayı yapan Topçu Yarbay Recai Yılmaz ise Bayburt’un çeşitli savaşlara tanık olduğunu söyleyerek, “Soğanlı Dağı Şehitliği, Ali Baba, Kırklar Tepe, Kop, Bamsı Beyrek, Miralay Sabri Bey, Şehit Kasım ve daha ismini sayamadığım birçok şehitlik, Bayburt’un vatan savunmasındaki yerini göstermektedir. Her yörede toprağın özel bir kokusu vardır. Ancak Bayburt’ta toprak barut kokar, şan ve şeref kokar. Asıl önemlisi bir vatan kokar” dedi

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile devlet protokolünün kutlama telgrafları okundu.

Bayburt Ortaokulu öğrencisi Sena Söylemez’in “21 Şubat” isimli şiirini seslendirdiği tören Ermeni mezalimi ve şehrin Türk birliklerince düşman işgalinden kurtarılışını konu edinen ve oldukça heyecanlı anlara sahne olan gösterilerle devam etti. Tiyatro uzun yılların üzerine eski haline sadık kalınarak sahnelendi. Milis kuvvetlerinin sahneleri Bayburt Kalesi'nden başlatıldı. Milis kuvettlerinin şehri mezalimden kurtarması ile son bulan oyunun sonunda Türk Milis kuvvetlerinin komutanı rolündeki günün kahramanı Ekrem Tekdemir'e Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından kemer takılırken, günün kahramanı Tekdemir ise, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'e Türk Bayrağını takdim etti.

Mehteran ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve tören geçişinin ardından kutlamalar sona erdi.

Törene Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu Başkanı Serkan Pekmezci, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Ak parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Belediye Eski Başkanı Mete Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

