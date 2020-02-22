Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu

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Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için ikindi namazı öncesi mevlit okutuldu.

Bayburt’un tarihi camilerinden Ulu Cami ve Yakutiye Caminde gerçekleşen mevlitte Kur'anı Kerim tilavetinin yanı sıra şehitler için dua edildi.

Mevlitte ayrıca Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikramında bulundular.

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