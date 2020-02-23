Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniliyor

İHA

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt'ta yüksek kesimlerinde karla karışık kar yağışı etkili olacak.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Bayburt’ta yüksek kesimlerinde karla karışık kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenen bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

En küçük Bayburtlular hayata “Merhaba” dedi
YEREL HABERLER En küçük Bayburtlular hayata “Merhaba” dedi
Tektaş’tan, Başkan Pekmezci’ye ziyaret
YEREL HABERLER Tektaş’tan, Başkan Pekmezci’ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt’un kurtuluş gününü kutladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt’un kurtuluş gününü ...
Kurtuluş törenlerine muhteşem final
YEREL HABERLER Kurtuluş törenlerine muhteşem final
Şühedaya Mektup Yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu
YEREL HABERLER Şühedaya Mektup Yarışmasında dereceye giren isimler ...
Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu
21 şubat etkinliklerinde cirit coşkusu
YEREL HABERLER 21 şubat etkinliklerinde cirit coşkusu
Başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden Garnizon Komutanına şükran ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden ...
102. yıl coşkusu Cumhuriyet Caddesine taştı
YEREL HABERLER 102. yıl coşkusu Cumhuriyet Caddesine taştı
Bayburt’ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik ...
Bayburt’ta kurtuluş mücadelesi canlandırıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kurtuluş mücadelesi canlandırıldı
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl ...
Başkan Pekmezci: “Türk milleti vatanına ve bağımsızlığına büyük bir aşkla bağlanmıştır”
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci: “Türk milleti vatanına ve ...
Başkan Pekmezci Bayburt dernekleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci Bayburt dernekleri ile bir araya ...
Rektör Coşkun: “Bayburtlular ‘İkinci Plevne’ olarak anılan bir kahramanlığa imza atmışlardır”
YEREL HABERLER Rektör Coşkun: “Bayburtlular ‘İkinci Plevne’ olarak ...
Yukarı Kırzılı şehit kadınlar İffet Anıtı’nda anıldı
YEREL HABERLER Yukarı Kırzılı şehit kadınlar İffet Anıtı’nda anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X