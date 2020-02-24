Bayburt ‘ta sokak hayvanları unutulmuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt ‘ta sokak hayvanları unutulmuyor

İHA

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt'ta beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor.

Bayburt ‘ta sokak hayvanları unutulmuyor

Soğuk havaların etkili olduğu Bayburt’ta beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor.
Bayburt’ta geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geceleri en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kent merkezinde beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları unutulmuyor. Belediyeye bağlı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği yerlere kuru mama ve yiyecek bırakılıyor. Daha önceden bırakılan mama kapları ise yıkanıp tekrardan mama ile dolduruluyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, “Havaların soğuk olmasından dolayı sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizlerde şehrin farklı noktalarına hayvanlar için kuru mama ve yiyecek bırakıyoruz. Kuşlar içinde buğday bırakıyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimi devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimi ...
Bayburt’ta devlet destekli tarım sigortaları bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Bayburt’ta devlet destekli tarım sigortaları ...
Doğu Karadeniz’in iç kısımlarında kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in iç kısımlarında kar yağışı ...
Bayburt’un kurtuluşu İstanbul’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Bayburt’un kurtuluşu İstanbul’da coşkuyla kutlandı
En küçük Bayburtlular hayata “Merhaba” dedi
YEREL HABERLER En küçük Bayburtlular hayata “Merhaba” dedi
Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı bekleniliyor
YEREL HABERLER Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı ...
Tektaş’tan, Başkan Pekmezci’ye ziyaret
YEREL HABERLER Tektaş’tan, Başkan Pekmezci’ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt’un kurtuluş gününü kutladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt’un kurtuluş gününü ...
Kurtuluş törenlerine muhteşem final
YEREL HABERLER Kurtuluş törenlerine muhteşem final
Şühedaya Mektup Yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu
YEREL HABERLER Şühedaya Mektup Yarışmasında dereceye giren isimler ...
Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Tarihi camilerde şehitler için mevlit okutuldu
21 şubat etkinliklerinde cirit coşkusu
YEREL HABERLER 21 şubat etkinliklerinde cirit coşkusu
Başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden Garnizon Komutanına şükran ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden ...
102. yıl coşkusu Cumhuriyet Caddesine taştı
YEREL HABERLER 102. yıl coşkusu Cumhuriyet Caddesine taştı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X