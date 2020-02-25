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Bâbertî Külliyesinde yapılan kardan heykellere yoğun ilgi

İHA

Bayburt Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin kardan yaptığı heykeller, Bâbertî Külliyesini adeta açık hava sanat galerisine dönüştürdü.

Bâbertî Külliyesinde yapılan kardan heykellere yoğun ilgi

Bayburt Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin kardan yaptığı heykeller, Bâbertî Külliyesini adeta açık hava sanat galerisine dönüştürdü.
Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekoklulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin, Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Gökhan Taş’ın danışmanlığında yaptığı kardan heykeller; öğrenci, akademisyenler ve Bayburt halkının ilgi odağı oldu.
Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin derslerinde öğrendiklerini uygulama imkânı da buldukları kardan heykel çalışmaları, ortak performans ve emek süreci sonucunda kardan birer sanat eseri olarak ortaya çıktı. Tarihi Bayburt Kalesi, Korgan Köprüsü, Dede Korkut gibi Bayburt’a özgü tarihi ve kültürel ögelerden meydana gelen sanatsal çalışmalar, Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi rekreatif alanlarında ziyarete açıldı.
Öğrencilerin ve akademisyenlerin, ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine üniversite olarak katkı sunmaya devam edeceklerini dile getiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesinin yürüttüğü akademik çalışmaların yanı sıra tertiplediği birçok etkinlikle de sanatın tüm alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine değindi. Yapılan kardan heykel çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Coşkun, gerçekleştirilen faaliyetleler ile sanatın gelişmesine katkı sunmayı ve halkın sanatla buluşmasını sağlamanın yanında tarih bilinci oluşturmayı da hedeflediklerini vurguladı.
Öğrencilerin merak ve kabiliyetlerini sanata dönüştürmek için çaba sarf ettiklerini belirten Öğretim Görevlisi Gökhan Taş ise; Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin, sanata olan ilgilerinin işlerini kolaylaştırdığının altını çizerek, soğuk hava koşullarında ekip ruhuyla hareket ederek yapılan çalışmaların güzel sonuçlar verdiğini kaydetti.
Öğretim Görevlisi Taş, çalışmalar sürecinde her açıdan kendilerine destek olan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a, sanata gösterdiği ilgi nedeniyle de teşekkür etti.

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