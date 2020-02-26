Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

İHA

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Kop Kayak Merkezi'nde 17 derece ölçüldü.

Bayburt’ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Kar yağışının ardından aşırı soğuklarının etkili olduğu Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Kop Kayak Merkezi’nde 17 derece ölçüldü.
Bayburt’ta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Kop Kayak Merkezi’nde ölçüldü. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların hissedilir derede artacağı bölgede rüzgar güney yönlerden orta gece saatlerinden sonra kuvvetli esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt merkezde sıfırın altında 10 derece ölçülürken Demirözü ilçesinde 9, Aydıntepe ilçesinde 11 derece ölçüldü. Kar kalınlığının 52 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de eksi 17 derece oldu.
Buzlanma don uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve don uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta gıda denetimi seferberliği
YEREL HABERLER Bayburt’ta gıda denetimi seferberliği
Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi
YEREL HABERLER Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi
Bâbertî Külliyesinde yapılan kardan heykellere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bâbertî Külliyesinde yapılan kardan heykellere yoğun ...
Bayburt beyaza büründü
YEREL HABERLER Bayburt beyaza büründü
Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
YEREL HABERLER Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
Bayburt'ta yağmurla karışık kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Bayburt'ta yağmurla karışık kar yağışı bekleniyor
Bayburt’ta "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimi devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimi ...
Bayburt’ta devlet destekli tarım sigortaları bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Bayburt’ta devlet destekli tarım sigortaları ...
Bayburt ‘ta sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Bayburt ‘ta sokak hayvanları unutulmuyor
Doğu Karadeniz’in iç kısımlarında kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in iç kısımlarında kar yağışı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X