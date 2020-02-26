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Bayburt’ta gıda denetimi seferberliği

İHA

Bayburt'ta gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığı arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında 169 iş yeri denetlendi.

Bayburt’ta gıda denetimi seferberliği

Bayburt’ta gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığı arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında 169 iş yeri denetlendi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 ilde başlatılan ve 6 gün süren gıda denetimi seferberliği kapsamında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığı arttırmak amacıyla denetimler başlatıldı. Bu kapsamda süt ve süt ürünleri üreten, et ve et ürünleri üreten, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri ile unlu mamuller, kasaplar, şarküteriler, aktarlar, marketler, okul kantin ve yemekhaneleri, restoranlar, dönerciler ve diğer toplu tüketim yerleri denetlendi.
5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" gereği gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde işletmelerin bakanlığa kayıtlı onaylı olup olmadıkları, asgari teknik ve hijyenik şartları yerine getirip getirmedikleri, ürettikleri ve toplu tüketime sundukları tüm gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş yapıp yapmadıkları, ürettikleri toplu tüketime sundukları gıdaların son tüketim tarihleri, tavsiye edilen tüketim tarihleri ile gıda ürünlerinin ambalajları ve etiketlerinin Türk Gıda Kodeksine uygun olup olmadıkları kontrol edildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından bir hafta boyunca denetim seferberliğinde 169 iş yeri denetlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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