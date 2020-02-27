Galatasaraylı taraftarların galibiyet adağı 7 yıl sonra yerini buldu

Bayburt’ta 2013 yılında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenmesi takdirinde iki arkadaş kurban adadı. Geçen süreçte adak adayan iki arkadaştan Samet Çakmak, 2018 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Kadir İşçan ise arkadaşının ve kendisini adağını yerine getirdi.

2013 yılında adak adayan ve bu anları cep telefonuyla çeken Kadir İşcan, geçtiğimiz gün Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenmesi üzerine adadığı kurbanı kestirdi.

2013 yılında yansıyan görüntülerde Samet Çakmak ve Kadir İşcan, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenmesi takdirinde kurban kesip Saat Kulesi Meydanında dağıtacakları yönünde adak adıyor.

Geçen süre içerisinde Samet Çakmak 2018 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kadir İşcan da hem arkadaşının hem kendinin adağını yerini getirerek kurban kestirdi.

2013 ve 2020’de konuyla ilgili çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

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