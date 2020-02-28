Bayburt’ta ‘Son Hükümdar Abdülhamid ve Osmanlı Devleti’nin Sonu’ konferansı

Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesinde ‘Son Hükümdar Abdülhamid ve Osmanlı Devleti’nin Sonu’ adlı konferans düzenledi.

Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans salonunda gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu ‘Son Hükümdar Abdülhamid ve Osmanlı Devleti’nin Sonu’ konulu konferansa konuşmacı olarak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan katıldı. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yaşadığı zorluklar, uluslararası siyasi gelişmeler, iç ve dış diplomasinin önemi gibi konuların konuşulduğu konferansta, Sultan Abdülhamid Han'ın hayatı da tüm yönleriyle ele alındı.

Sultan Abdülhamid’in tahta çıkış süreci ve hayatından kesitler sunarak bilgi veren Prof. Dr. Beyhan, Abdülhamid Han’ın İslam birliği politikasına işaret ederek, Abdülhamid Han'ın sadece Osmanlı Devleti'nin padişahı değil aynı zamanda İslam dünyasının da halifesi olduğunu söyledi. Sultan Abdülhamid Han döneminde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımı yapan Prof. Dr. Beyhan, Sultan Abdülhamid Han'ın son derece yatıştırıcı, olayları önceden gören bir tarafı olduğuna değinerek, her hükümdarın yaşadığı çağa göre değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, Bayburt Üniversitesinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a, üniversite yönetimine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konferansın sonunda, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem tarafından, Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan’a teşekkür plaketi ve hediye takdimi yapıldı.

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