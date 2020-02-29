Bayburt'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü

İdlib'de askerimizin şehit düşmesinin ardından Bayburt'ta yürüyüş yapan çok sayıda genç, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Şehit haberlerinin ardından vatandaşlar kenetlenerek Mehmetçiğe desteğini göstermeye çalıştı. Bayburt'ta üniversite öğrencilerinin düzenlediği yürüyüş kapsamında Saatkule Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüşe geçti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları ve tekbirlerle cadde üzerindeki, askerlik şubesine kadar yürüdü. Toplanan burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra Akşemseddin Caddesi'nde yürüyüşe devam eden grup, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi önünde dua ederek yürüyüşü sonlandırdı.

Etkinliği organize eden üniversite öğrencisi, Furkan Ateş, şehitlerin intikamının alınacağına inançlarının tam olduğunu belirterek, yürüyüşe destek veren ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.