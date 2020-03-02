Kavacık Köyünde samanlık yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kavacık Köyünde samanlık yandı

İHA

Bayburt merkeze bağlı Kavacık Köyünde bin metrekarelik samanlık hangarında çıkan yangında otlar ve tarım aletleri yanarak kül oldu.

Kavacık Köyünde samanlık yandı

Bayburt merkeze bağlı Kavacık Köyünde bin metrekarelik samanlık hangarında çıkan yangında otlar ve tarım aletleri yanarak kül oldu.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, İl Genel Meclis Üyesi Bülent Yardımcı ve Belediye Meclis Üyesi Osman Tuluğ ile beraber Kavacık Köyünde gece çıkan yangının ardından geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak incelemelerde bulundular.
Yangın dün gece saat 02.30 saatinde il merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kavacık Köyünde meydana geldi. Tuncay Karatay’a ait ot ve saman deposunda yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerimiz ve Özel İdareye ait ekskavatörle yangına müdahale edildi.
Kısa sürede büyüyen yangında hangar içerisinde bulunan samanlarla birlikte tarım aletleri ve traktör yandı. Yaklaşık bin metrekare üzerindeki hangarda gece başlayan yangın itfaiye ve Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Pekmezci, “MHP İl Başkanımız Bekir Kasap, MHP MYK Üyemiz İdris Aydın, İl Genel Meclis Üyemiz Bülent Yardımcı ve Meclis Üyemiz Osman Tuluğ ile beraber Kavacık köyümüzdeyiz. Gece başlayan yangını dakika dakika takip ettik. Tuncay ve İsmail Karatay kardeşler ve Babaları Kadir Karatay ile görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Can kaybı olmaması sevincimizdir. Maddi kayıpları var. Köy muhtarımız Halil Korkusuz ile görüşerek Belediyemiz olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahar Kalkanı Harekâtı için camilerde Fetih Suresi okundu
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı Harekâtı için camilerde Fetih Suresi ...
Başkan Pekmezci vatandaşların sorunlarını bire bir dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci vatandaşların sorunlarını bire bir ...
İdlib gazisi baba ocağında
YEREL HABERLER İdlib gazisi baba ocağında
ÜNİ-DOKAP Rektörleri İdlib saldırısını kınadı
YEREL HABERLER ÜNİ-DOKAP Rektörleri İdlib saldırısını kınadı
Bayburt AFAD gönüllülerle söyleşi programında buluştu
YEREL HABERLER Bayburt AFAD gönüllülerle söyleşi programında buluştu
Şehit yürüyüşüne katılan kadının söyledikleri sosyal medyada yankı buldu
YEREL HABERLER Şehit yürüyüşüne katılan kadının söyledikleri sosyal ...
Bayburt’ta av sezonu sona erdi
YEREL HABERLER Bayburt’ta av sezonu sona erdi
Bayburt'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü
YEREL HABERLER Bayburt'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü
Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Bayburt'ta karla karışık yağmur ve kar yağışı ...
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 585 oldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 585 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X