Cirit atlarına 'ruam' testi

Bayburt’ta atlı spor kulüplerine ait cirit atlarına Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce ‘ruam’ testi yapıldı.

Ata sporu ciritin yaşatıldığı kentlerden biri olan Bayburt’ta atlı spor kulüpleri atların sağlığına özen gösteriyor. Bu kapsamda kulüpler tarafından atlara ‘ruam’ başta olmak üzere çeşitli testler uygulanması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuruldu.

Başvuru üzerine Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden Veteriner Hekim Tahsin Uzun ve Veteriner Hekim Ömer Cambaz tarafından kentteki kulüplere ait 26 ata ‘ruam’ hastalığı teşhisinde kullanılan mallein testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda cirit atlarında ruam hastalığı olmadığı tespit edildi.

Veteriner Hekim Uzun, yaptığı açıklamada, atların boyun bölgesinde 10 santimetre alana tıraşlama ve dezenfekte işlemi yaptıklarını ve mallein testinde uygulanan sıvıyı bu bölgeye enjekte ettiklerini bildirdi.

72 saat sonra tekrar gelerek atlara baktıklarını ifade eden Uzun, “Burayı tekrar okuyacağız. Herhangi bir sıkıntı yoksa atlarımızı kimliklendirip cirit müsabakalarına çıkaracağız. Eğer bu bölgede ateş, ödem gibi belirtiler olursa atlarımızda ‘ruam’ olduğu için kimliklerini vermeyeceğiz” dedi.

Uzun Bayburt’taki atların genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek şuana kadar ‘ruam’ hastalığına rastlamadıklarını sözlerine ekledi.

21 Şubat Atlı Cirit Kulübü sporcusu Eray Narmanlı ise, ata sporu ciriti yaşatabilmek için atların sağlık durumunun çok iyi olması gerektiğini belirterek, İl Müdürü Selami Ersen ve görevlilere ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Testler sonucunda müsabakalarda yarışacak cirit atlarının kimlikleri hayvan sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.