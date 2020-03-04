“1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Kolorektal kanseri Türkiye’de kadın ve erkeklerde üçüncü sırada”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Kolorektal kanseri Türkiye’de kadın ve erkeklerde üçüncü sırada”

İHA

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, "Kolorektal kanser dünyada ve ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın kanser istatistikleri kayıtlarına göre hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırada yer almaktadır" dedi.

“1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Kolorektal kanseri Türkiye’de kadın ve erkeklerde üçüncü sırada”

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, “Kolorektal kanser dünyada ve ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın kanser istatistikleri kayıtlarına göre hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırada yer almaktadır” dedi.
131 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklama yapan Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, dünya çapında 1 milyon 849 bin 510 kişiye kolorektal kanser tanısı konulduğunu ve 880 bin 792 kişinin de söz konusu kanser nedeni ile hayatını kaybettiğini kaydetti. Hanci, “Kolorektal kanser erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olup kolorektal kanser tarama programlarının ilgili kanserin morbidite ve mortalitesine olumlu katkısı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Kolorektal kanserlerin taranmasındaki temel amaç ülke çapında oluşturulan ulusal bir tarama programını hedef popülasyona uygulayarak, kolorektal patolojileri henüz premalign veya erken evrede iken tespit etmek, etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle de invazif kanser sıklığını, buna bağlı morbidite ve mortaliteyi düşürerek olası karmaşık ve pahalı tedavileri önlemektir. Gerek yaşam kalitesini arttırdığı gerekse de süresini uzattığı için tarama programı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen üç programdan birisidir” dedi.

“Ülkemizde yüzde 2030 oranında kolorektal kanser taraması yapılmaktadır”
Erken teşhis ile tedavi maliyetlerinin düşeceğini ifade eden Hanci, “Kolorektal kanserde erken teşhis ile mortalite ve morbidite azalmasının yanında tedavi maliyetlerini de düşürecektir. Kolorektal kanseri erken evrede teşhis etmenin yolu ise hastalığı asemptomatik evrede tarama programları ile yakalamaktır. Ülkemizde kanser taramalarının yapılması ve dolayısıyla kanser vakalarına bağlı ölümleri azaltmak amacıyla Kolorektal Kanser Taraması Ulusal Standartları belirlenmiştir. 5070 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. 5070 yaş arasında her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama önerilmektedir. Akabinde GGT pozitif olan kişiler uygun standartlarda kalite kriterlerine göre teşhis merkezlerimize yönlendirilmektedir. Ülkemizde yüzde 2030 oranında kolorektal kanser taraması yapılmaktadır” diye konuştu.

“Kolorektal kanserinin riskleri”
Kolorektal kanserinin risklerini sıralayan Dr. İlker Hanci, “Aşırı kilolu veya obez olmak, fiziksel olarak aktif olmamak, fazla miktarda işlenmiş sosis, salam ve benzeri veya işlenmemiş kırmızı et sığır, kuzu, karaciğer ve benzerleri tüketimi, sigara dahil tütün ürünlerinin kullanımı, fazla alkol kullanımı, ileri yaş, kişinin kalın bağırsak polipleri veya kalın bağırsak kanseri öyküsü olması, kişinin inflamatuvar bağırsak hastalığı öyküsü olması, ailede kalın bağırsak polipleri veya kalın bağırsak kanseri öyküsü, kalıtsal bir sendromun olması ve tip 2 diyabet hastası olma” ifadelerini kullandı.

“Kolorektal kanserinin tanısı”
Kolorektal kanserinin tanısı hakkında bilgiler veren Hanci, “Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserleri de iyice büyüyene kadar belirti vermezler. Bu nedenle amaç, daha kanser belirti vermezken tümörü ortaya koymak olmalıdır. Belirtiler gelişmeden önce bir kişinin kanser için taranması poliplerin ve kanserin erken tanınmasında yardımcı olur. Poliplerin erkenden tanınıp çıkartılması, kolorektal kanserini önleyebilir. Erken tanı konulduğunda, kolorektal kanserini tedavisi daha etkin olabilir. Bu nedenle, 50 yaş üstündeki kişiler taranmalı ve kolorektal kanser için artmış riski olan kişiler ise daha erken tarama programına alınmalıdır. Dışkıda gizli kan saptanıp kolonoskopi yapılan kişilerde henüz kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilerek kanser gelişmesi önlenebildiği gibi kanser gelişmiş olan olgularda da erken teşhis ile yaşam süresi ve kalitesi artmaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Cüneyt Epcim göçmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Cüneyt Epcim göçmenlerle bir araya geldi
Bayburt’ta bozulan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta bozulan yollar onarılıyor
Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı
YEREL HABERLER Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı
Cirit atlarına 'ruam' testi
YEREL HABERLER Cirit atlarına 'ruam' testi
Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Epcim Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
Bayburt’ta 1,5 milyon liralık proje için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 1,5 milyon liralık proje için imzalar ...
Başkan Pekmezci vatandaşlarla istişarelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci vatandaşlarla istişarelerini ...
Bahar Kalkanı Harekâtı için camilerde Fetih Suresi okundu
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı Harekâtı için camilerde Fetih Suresi ...
Başkan Pekmezci vatandaşların sorunlarını bire bir dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Pekmezci vatandaşların sorunlarını bire bir ...
İdlib gazisi baba ocağında
YEREL HABERLER İdlib gazisi baba ocağında
Kavacık Köyünde samanlık yandı
YEREL HABERLER Kavacık Köyünde samanlık yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X