Bayburt’ta Bahar Kalkanı Harekatı’na destek konvoyu

Bayburt’ta taksi, minibüs ve otobüs şoförleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklarıyla donattıkları 500 araçla şehir merkezinde konvoy oluşturdu.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Bayburt Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir araya gelen şoförler ve vatandaşlar, burada yapılan basın açıklamasının ardından Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarına binerek şehir merkezine ulaştı. 500 araçlık konvoy korna çalarak Akşemseddin ve Cumhuriyet Caddesi boyunca tur attı.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman, yaptığı açıklamada, “Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topaklarından eden, canlarına kast eden zihniyete sahip rejim bulunuyor. Bu rejim son olarak askerimizi kalleşçe pusuya düşürmüştür. Bu saldırı asla kabul edilemez” dedi.

Millet olarak ağır imtihanlar verdiğimizi belirten Kahrıman, “Türk ordusunun başarısı için millet olarak birlik ve beraberliğimizi ortaya koymalıyız. Bayburt’ta faaliyet gösteren şoför esnafı olarak yüreklerimiz Bahar Kalkanı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçikle birlikte çarpıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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