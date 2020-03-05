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Bayburt Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Bayburt Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Bayburt Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Başkan Hükmü Pekmezci’nin başkanlığında yapılan Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümü öğrencilerinin de takip ettiği toplantıda ilk olarak Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Pekmezci, “Öncelikle Suriye’nin İdlib şehrinde şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şuanda aynı bölgede kahraman ordumuz tarafından başarıyla icra edilen Bahar Kalkanı Harekâtı’nda Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun. Bu harekâtın başarıya ulaşacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Mehmetçiğimize güvenimiz tamdır” diye konuştu.
Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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