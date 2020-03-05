Yaşam beceri atölyesinin açılışı yapıldı

Borsa İstanbul’un Eğitime Fiziksel Katkı Projesi (EFİKAP) kapsamında finanse ettiği ve 2023 Eğitim Vizyonu Tasarım Beceri Atölyeleri alt başlığı çerçevesinde oluşturulan Yaşam Beceri Atölyesi’nin açılışı Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda gençlerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için okullarda kurulumuna başlanan Tasarım Beceri Atölyeleri 21. yüzyıl becerileri, yükseköğretim alanları ile bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri başlıkları altında 11 atölyeyi kapsıyor. Öğrencilerin, rehber öğretmenler eşliğinde günlük yaşam pratiklerini öğrenip, becerilerini geliştirebilecekleri Yaşam Beceri Atölyelerinde bağımsız ve kendine yeten bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması hedefleniyor. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Cüneyt Epcim, projenin hayata geçirilmesinde katkılarını esirgemeyen Borsa İstanbul’a teşekkür etti.

Borsa İstanbul’un benzer çalışmalar için ülke çapında tercih ettiği iki ilden birinin Bayburt olduğuna dikkat çeken Vali Epcim, “Bu projenin Bayburt ilimizde hayata geçirilmesini çok önemli ve değerli buluyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Tasarım Beceri Atölyeleri ile alt başlıklar halinde öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için farklı atölye modelleri ortaya konuldu. Bu çalışmaları bizlerde okullarımızda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Şehit Sebahattin Bozu Ortaokulu’nda Yaşam Beceri Atölyemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise Borsa İstanbul ile imzalanan protokol kapsamında Bayburt’ta 5 adet Tasarım Beceri Atölyesi kurulumunun planlandığını dile getirdi. Atölyelerin üçünün il merkezinde, diğer ikisinin de Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde oluşturulacağını aktaran Karakaşoğlu, “Planladığımız atölyelerimizden biri Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu’nda Yaşam Beceri Atölyesi olarak hazır durumda. Diğerleri Şehit Nevzat Kaya İlkokulu’nda Müzik Atölyesi ve Atatürk İlkokulu’nda drama atölyesi şeklinde planlanmış vaziyette. Aydıntepe ilçemizde FETEM atölyesi ve Demirözü İlçemizde de Drama Atölyesi şeklinde oluşturulacak.” diye konuştu.

Karakaşoğlu atölyelere ek olarak Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu ile Şehit Nevzat Kaya İlkokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla destek eğitim odaları oluşturulduğunu da bildirdi.

Açılışın sonrası atölye içerisinde incelemede bulunan Vali Epcim, ilgililerden bilgi aldı. Vali Epcim, ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilere eğitim öğretim hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

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