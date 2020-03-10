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“9-15 Mart 2020 Pulmoner Rehabilitasyon Haftası” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Pulmoner Rehabilitasyon kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşenidir”

İHA

“9-15 Mart 2020 Pulmoner Rehabilitasyon Haftası” Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci: “Pulmoner Rehabilitasyon kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşenidir”

Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, “Günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen Pulmoner Rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen kapsamlı uygulamalar bütünüdür” dedi.
915 Mart 2020 Pulmoner Rehabilitasyon Haftası dolayısıyla açılama yapan Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hanci, bu yıl 915 Mart 2020 tarihleri arasının Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak belirlendiğini söyledi. Hanci, “Sağlık Bakanlığı, Türk Toraks Derneği ve GARD Türkiye (Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı) kapsamında her yıl Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri yapılmakta olup konuya ilişkin sağlık personelinin ve toplumumuzun bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması ve güncel gelişmelerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu yıl 915 Mart 2020 tarihleri arası Pulmoner Rehabilitasyon Haftası olarak belirlenmiş olup tüm yurtta GARD Türkiye, Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği ile birlikte konu ile ilgili çeşitli etkinlikler yapılması planlanmıştır. Günümüzde kronik solunum hastalıklarının tıbbi tedavisinin standart bir bileşeni olarak kabul edilen Pulmoner Rehabilitasyon, kronik solunum hastalarının fiziksel ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı iyileştirmeyi hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, davranış değişikliği ve hasta eğitimi gibi yaklaşımları içeren kapsamlı uygulamalar bütünüdür” diye konuştu.

Pulmoner Rehabilitasyon kimlere uygulandığı hakkında bilgiler veren İlker Hanci, “Süreğen nefes darlığı, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma, yaşam kalitesinde azalma veya egzersiz kapasitesinde kısıtlılığı olan tüm solunum hastalarına pulmoner rehabilitasyon uygulanabilmektedir. Pulmoner rehabilitasyon, her yaştaki solunum hastalarına rehabilitasyon ünitelerinin özelliklerine bağlı olarak hastanede, ayaktan ya da evde uygulanabilmektedir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı başta olmak üzere astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları, kistik fibrozis, göğüs duvarı hastalıkları, nöromusküler hastalıklar, akciğer nakli öncesi ve sonrası, akciğer kanseri, obezite ilişkili tüm akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon programı başarı ile uygulanabilmektedir” dedi.

Pulmoner Rehabilitasyonun amaçlarına ve içeriğine değinen Hanci, “Hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırması, hastalığın ilerlemesini önlenme, egzersiz toleransının artırılması, sağlık durumunun iyileştirilmesi, komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi, hastalık atak sayısının azaltılması ve atak şiddetinin hafifletilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, hastaneye başvuru sıklığı ve yatış süresinin azaltılması sonucunda sağlıkla ilişkili harcamaların azaltılması, sağ kalımda artış sağlamasıdır.
Pulmoner rehabilitasyonun içeriği, pulmoner rehabilitasyonun en önemli ve temel bileşen egzersiz eğitimidir. Bireyin gereksinimleri doğrultusunda diğer bileşenler de hasta ve ailesinin eğitimi, vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi gerekli olgularda beslenme desteği, psikososyal destek, nefes darlığı ile baş edebilme yöntemleri, işuğraşı tedavisi, enerji koruma yöntemleri pulmoner rehabilitasyon programlarında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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