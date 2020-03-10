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Bayburt’ta toprak ve su analiz laboratuvarı açıldı

İHA

Bayburt'ta tarım arazilerinden birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde etmek, toprak veriminin devamlılığının sağlanması ile çiftçilerin maliyetlerini düşürmeye yönelik hayata geçirilen toprak ve su analiz laboratuvarı açıldı.

Bayburt’ta toprak ve su analiz laboratuvarı açıldı

Bayburt’ta tarım arazilerinden birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde etmek, toprak veriminin devamlılığının sağlanması ile çiftçilerin maliyetlerini düşürmeye yönelik hayata geçirilen toprak ve su analiz laboratuvarı açıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek laboratuvarda ziraat mühendislerince yapılacak analizlerle topraktaki faydalı bitki besin elementi düzeyleri ve yetiştirilecek bitkilerin ihtiyaç duyduğu gübre miktarı ile cinsi belirlenecek. Analizlerden elde edilen sonuç doğrultusunda yanlış ya da fazla gübre kullanımının önüne geçilmesi ve tarımsal verimliliğin sürekli hale getirilmesi sağlanacak. Analiz sonuçları kısa mesaj yoluyla çiftçilere bildirilecek. Açılış töreninde konuşan Vali Cüneyt Epcim, Anadolu coğrafyasının binlerce yıldır bereketli ve geniş tarım arazileriyle insanları adeta kucakladığını söyledi. Nüfusla doğru orantılı olarak artan beslenme ihtiyacının tarımsal faaliyetleri doğrudan etkilediğini dile getiren Vali Epcim, sürekli hale gelen bu hareketliliğin verimi düşürebildiğini kaydetti.

“Çiftçilerimiz birim alandan çok daha fazla verim alacak”
Vali Epcim, değişik toprak yapısının da tarımsal üretimi etkileyen önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerek, “Toprak analiz raporları doğrultusunda yapılacak gübreleme çalışmalarıyla çiftçilerimiz birim alandan çok daha fazla verim alacaktır. Diğer yandan yanlış ya da fazla gübrelemenin önüne geçilecektir. Bu da çiftçimizin girdi maliyetinin doğrudan düşeceği anlamına geliyor. Bu bakımdan böylesine bir laboratuvarın ilimizde bulunması son derece önemliydi. Laboratuvarın ilimize kazandırılması noktasında destekleri dolayısıyla Milletvekilimiz Fetani Battal’a ve yoğun gayretleri dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürümüz Selami Ersen’e teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Bütün bilgiler cep telefonunuza mesaj olarak gelecek”
Çiftçiler açısından neyin, nasıl ekilmesi gerektiğinin önemli bir soru olduğuna değinen Milletvekili Fetani Battal ise hizmete geçen laboratuvarla bu soruların kısa sürede cevaplanacağını bildirdi. Analizlerin daha önce çevre illerde yapılması nedeniyle zaman bakımından problemler yaşandığına ifade eden Milletvekili Battal, “Çiftçi toprağını Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne getirecek. Oradan Erzurum’a gönderilecek. Orada tahlil yapılacak. Bu süre iki üç ayı bulacak. Zaten mevsim bitiyor. Fakat şimdi çok kısa ve pratik bir şekilde toprağınızı buraya ulaştırdığınızda en kısa zamanda bütün bilgiler cep telefonunuza mesaj olarak gelecek. Siz hangi toprağa hangi ürünü ekeceksiniz, hangi gübreyi ne oranda kullanacaksınız. Tüm bunların cevabını öğrenebilmek çiftçilerimiz açısından müthiş bir ön çalışma imkânı demektir. İşte burada bu zemini oluşturuyoruz. İnşallah hayırlı, bereketli ve uğurlu olur.” İfadelerini kullandı.
Açılışın ardından laboratuvarda incelemede bulunan Vali Epcim ile beraberindekiler analiz sürecine ilişkin ilgililerden bilgi aldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, kamu kurumlarının amirleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

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