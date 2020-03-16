Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

İHA

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Arpalıspor, Bayburt Kurtuluşsporu 31 mağlup ederek BAL Ligine çıktı.

Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Arpalıspor, Bayburt Kurtuluşsporu 31 mağlup ederek BAL Ligine çıktı.
Lig başlamadan şampiyonluk hedefi koyduklarını ve bunu da elde ettiklerini ifade eden Arpalıspor Kulübü Başkanı Ahmet Kocatürk, “Zor bir fikstürden şampiyon olarak çıktığımız için mutluyuz. Bize bu sevinci yaşatan futbolcularımızdan teknik direktör ve idarecilerimize herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tabi Arpalı halkına da yağmur, çamur, kar, soğuk dinlemeden takımıyla beraber oldukları içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Kısaca Arpalı seyircisiyle futbolcusuyla idareci ve teknik heyetiyle bu şampiyonluğu elde etti. Arpalı Beldemize, ilimize bu şampiyonluk hayırlı olsun" dedi.
Arpalısporun şampiyonluğu beldede akşam geç saatlere kadar kutlamalarla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt kar yağışının etkisi altına girecek
YEREL HABERLER Bayburt kar yağışının etkisi altına girecek
Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından 81 ile korona genelgesi
YEREL HABERLER Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından 81 ile ...
Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Demir: “14 Mart'ı, bayram gibi kutlamak sağlık çalışanlarının en büyük hakkıdır"
YEREL HABERLER Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Demir: “14 Mart'ı, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X