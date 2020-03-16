Arpalıspor BAL Ligine çıktı

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Arpalıspor, Bayburt Kurtuluşsporu 31 mağlup ederek BAL Ligine çıktı.

Lig başlamadan şampiyonluk hedefi koyduklarını ve bunu da elde ettiklerini ifade eden Arpalıspor Kulübü Başkanı Ahmet Kocatürk, “Zor bir fikstürden şampiyon olarak çıktığımız için mutluyuz. Bize bu sevinci yaşatan futbolcularımızdan teknik direktör ve idarecilerimize herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tabi Arpalı halkına da yağmur, çamur, kar, soğuk dinlemeden takımıyla beraber oldukları içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Kısaca Arpalı seyircisiyle futbolcusuyla idareci ve teknik heyetiyle bu şampiyonluğu elde etti. Arpalı Beldemize, ilimize bu şampiyonluk hayırlı olsun" dedi.

Arpalısporun şampiyonluğu beldede akşam geç saatlere kadar kutlamalarla devam etti.

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