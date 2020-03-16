Bayburt, en az konut satışının yapıldığı iller arsında yer aldı

Türkiye'de 2020 Şubat ayında 118 bin 753 konut satılırken Bayburt 32 rakamıyla ülkede en az konut satışının yapıldığı üçüncü il oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve %19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve %11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

Konut satış sayıları, Şubat 2020

İpotekli konut satışları 2020 Şubat ayında 43 bin 733 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 391,9 oranında artış göstererek 43 bin 733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı % 36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut satışı ve % 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 75 020 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Şubat ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 75 bin 20 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 381 konut satışı ve %19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %63,5 oldu. Ankara 7 bin 399 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 541 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Şubat 2020

Konut satışlarında 37 303 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,3 artarak 37 bin 303 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 326 konut satışı ve %19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 305 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 370 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 81 450 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %77,8 artış göstererek 81 bin 450 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 336 konut satışı ve %18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %67,7 oldu. Ankara 10 bin 21 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 299 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları OcakŞubat döneminde %53,5 arttı

OcakŞubat döneminde 232 368 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,5 oranında artış gösterdi. OcakŞubat döneminde ipotekli konut satışı %457,3 oranında artarak 85 bin 970, diğer satış türlerinde ise %7,7 oranında artarak 146 bin 398 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %15,1 oranında artarak 73 343 oldu. İkinci el konut satışları da %81,3 oranında artarak 159 bin 25 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 2020 yılı Şubat ayında 4 005 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 4 005 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı bin 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi.

Yabancılara yapılan konut satış sayıları, Şubat 2020

OcakŞubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 artarak 7 bin 912 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 721 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi.

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