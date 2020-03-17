Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği



Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT'ta camiler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı temizlik önlemlerini artırdı. Özel kıyafetli temizlik ekipleriyle, parklar, çocuk oyun alanları ve otogarın yanı sıra, kentteki camilerde de dezenfekte uygulaması başlatıldı. Ekipler, camilerde bakteri ve mikroorganizmalara yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Daha önce toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmasını şehirlerarası otobüs terminaliyle devam ettiren belediye ekipleri, şehir merkezindeki birçok camide de ilaçlama uygulamasını sürdürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2020-03-17 13:13:57



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