Adalet Komisyonu Başkanı’ndan Rektör Coşkun’a ziyaret

Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin’e teşekkür eden Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesinin çalışmaları ve projelerinin de konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Bayburt Üniversitesinin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin ise misafirperverliği için Rektör Coşkun’a teşekkür etti.

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