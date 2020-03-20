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Bayburt’ta kamu kurumları dezenfekte edildi

İHA

Bayburt Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kamu alanları başta olmak üzere kentin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt’ta kamu kurumları dezenfekte edildi

Bayburt Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kamu alanları başta olmak üzere kentin dört bir yanında dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.
Bayburt Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlığını korumak için okul, cami ve Aile Sağlığı Merkezlerinin yanı sıra çeşitli kamu kuruluşunda dezenfekte çalışması yaptı.
Ekipler bugün de kamu kurumları ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam etti. Toplum sağlığı için dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanlığı'nda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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