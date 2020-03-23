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Bayburt’ta doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi.

Bayburt merkeze bağlı Örence Köyü civarında araziye yerleştirilen fotokapana domuz sürüsü, kurt ve tilki yansıdı. Belirli zaman aralığında fotokapana yansıyan görüntülerde 15’e yakın domuz sürüsünün geçişi, 3 kurt ve 1 tilki yer aldı.

Doğu Karadeniz'de memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturması amaçlanan fotokapan çalışmasının, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tuttuğu belirtildi.

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