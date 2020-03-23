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Halk Pazarında korona virüs önlemleri

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil korona virüs (Covid19) ile mücadelede kapsamında Bayburt Belediyesi ekipleri her hafta Pazartesi günü kurulan halk pazarında tedbir aldı.

Halk Pazarında korona virüs önlemleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil korona virüs (Covid19) ile mücadelede kapsamında Bayburt Belediyesi ekipleri her hafta Pazartesi günü kurulan halk pazarında tedbir aldı.
Covid19 ile mücadele çalışmaları kapsamında toplu kullanım alanları, kamu kurumları, toplu ulaşım araçları, duraklar, ibadet haneler ile cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri toplum sağlığı için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kentte korona virüs salgınına karşı etkin mücadelesini sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilaçlama faaliyetlerine 7/24 devam ederken halk pazarında da dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Covid 19 ile mücadelede azami derecede seferber olan Belediyenin Zabıta Müdürlüğü personeli de toplum sağlığını yakından ilgilendiren gıda konusunda tedbiri elden bırakmıyor. Temel besin gıdalarının satışa sunulduğu işyerlerini sıkı takibe alan zabıta personelimiz, halk pazarında da bir takım önlemler aldı.
Pazar tezgâhlarının 3’er metre aralıklarla kurulmasını sağlayan ekipler, eldiven ve maske dağıttıkları pazarcılara uymaları gereken hijyen kurallarını bildirdiler. Özellikle yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce ‘seçmece’ olarak alınmasını engellenmesi gerektiği üzerinde duran zabıtalar, pazarcıların maske ve eldivenlerini takarak satışlarını yapmalarını söylediler. Bir taraftan halk pazarında satıcıları hijyen kurallarına uygun şekilde davranmaları konusunda uyarılarını yapan zabıta personelimiz, diğer bir taraftan da pazara gelen vatandaşlarımıza da aynı kuralları tekrarlıyor. Kendileri de maske ve eldivenlerini takan zabıta personelimiz vatandaşlarımıza el dezenfektanı sıkarak alışverişlerini olabildiğince hızlı bir şekilde yapıp evlerine geri dönmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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