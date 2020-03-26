Bayburt’ta halk pazarı geçici süreyle kapatıldı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Bayburt’ta halk pazarı, yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Konuyla ilgili Bayburt Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede, “Ülkemizde yaşanan covid19 salgından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilimizde kurulan halk pazarı geçici olarak kapatılmıştır” denildi.

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