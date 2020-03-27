Bayburt Üniversitesi kütüphanesindeki milyonlarca yayın erişime açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt Üniversitesi kütüphanesindeki milyonlarca yayın erişime açıldı

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime başlanan Bayburt Üniversitesinde, milyonlarca elektronik yayın öğrencilerin ve öğretim elamanlarının kullanıma açıldı.

Bayburt Üniversitesi kütüphanesindeki milyonlarca yayın erişime açıldı

Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime başlanan Bayburt Üniversitesinde, milyonlarca elektronik yayın öğrencilerin ve öğretim elamanlarının kullanıma açıldı.
Bayburt Üniversitesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında, YÖK kararı ile üniversitelerin örgün öğretime ara vermesi sonrasında, uzaktan eğitim sistemi hazırlıkları tamamlanarak, yaklaşık 14 bin öğrenci ve 420 akademik personel ile 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime başlandı.
Bayburt Üniversitesi, yeni tip korona virüs (COVİD19) salgını nedeniyle örgün öğretime verilen aranın ardından, kapalı tutulan kütüphanelerinden yararlanmak isteyen kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlayarak, 18 eVeri Tabanı ile birlikte, 4.503.299 adet eKitap ve 168.788 adet eDergi’yi öğrencilerin ve öğretim elamanlarının kullanıma açtı. Ayrıca kullanıcılara, milyonlarca makale ve bilimsel çalışmanın kayıtlı olduğu 'Açık Erişim' sistemine de ulaşma imkânı getirildi.
Korona virüs salgını nedeniyle kamusal yaşam ve sosyal hayata yönelik birçok tedbirin sağlık açısından gerekli olduğu bu günlerde dijital ortamda öğretim faaliyetlerine başlanan Bayburt Üniversitesinde ‘Sanal Kütüphane’ ile önemli bir toplumsal sorumluluk yerine getiriliyor. 14 bini aşkın öğrenci ve 420 öğretim elemanıyla ‘Uzaktan Eğitim’ faaliyetlerinin yürütüldüğü Bayburt Üniversitesinde, milyonlarca bilimsel yayın da kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu yayınlara ulaşmak isteyen kullanıcıların bilgisayarları ya da akıllı cihazları üzerinden “http://katalog.bayburt.edu.tr/vetisbt" adresine girmeleri ve sisteme kayıt olarak elektronik yayınlardan yararlanmaları mümkün hale getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları seferlerine ara verdi
YEREL HABERLER Bayburt’ta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ...
Bayburt’ta cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıyor
Bayburt’ta halk pazarı geçici süreyle kapatıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta halk pazarı geçici süreyle kapatıldı
Vefa Sosyal Destek Grupları 3 günde 200 vatandaşın talebini karşıladı
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grupları 3 günde 200 vatandaşın ...
(Görüntülü) AK Partili Ay: Hayvan barınağındaki drama seyirci kalamayız
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK Partili Ay: Hayvan barınağındaki drama ...
(Görüntülü) Fenomen olan 'Bayburtlu dayı' yine sosyal medyanın gündeminde
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fenomen olan 'Bayburtlu dayı' yine sosyal ...
Fenomen olan 'Bayburtlu dayı' yine sosyal medyanın gündeminde
YEREL HABERLER Fenomen olan 'Bayburtlu dayı' yine sosyal medyanın ...
Bayburt’ta yağmur, Kop’ta kar bekleniyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta yağmur, Kop’ta kar bekleniyor
Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi
YEREL HABERLER Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler ...
Genelge sonrası market denetimleri
YEREL HABERLER Genelge sonrası market denetimleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X