Korona virüse karşı Bayburt’ta vatandaşlar bilgilendiriliyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüse (Covid19) karşı Bayburt’ta vatandaşlar jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerince bilgilendiriliyor.

Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarla vatandaşlara şehir merkezi ve köylerde virüsten korunma yöntemleri, uyulması gereken kurallar ile muhtemel vakalarda takip edilmesi gereken adımlar anlatılıyor.

Gün içerisinde belirli aralıklarla belediye hoparlörleri ve minarelerden yapılan anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuluyor.

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerle araç sürücülerine ikametlerini terk etmemeleri ve seyahatlerini ertelemeleri tavsiye ediliyor. Kontrol noktalarında ayrıca yapılan çağrıları dikkate almaları konusunda uyarılan sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri de gerçekleştiriliyor. Tedbirlere ek olarak şehir merkezi ve köylerde emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri devriyeler halinde Korona virüs tehlikesine karşı araçlardan vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

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