Bayburt Üniversitesinden ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt Üniversitesinden ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

İHA

Türkiye'nin Korona virüs (Covid19) ile mücadelesi kapsamında başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor.

Bayburt Üniversitesinden ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Türkiye'nin Korona virüs (Covid19) ile mücadelesi kapsamında başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor.
Kadim kültürümüzün temelini oluşturan gelenek ve göreneklerimizin içinde çok anlamlı ve önemli bir yer tutan "Bir elin nesi var iki elin sesi var" söyleminde anlatılan karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olarak, Türkiye'nin Korona virüs (Covid19) ile mücadelesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 aylık maaşını bağışlayarak öncülük ettiği ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburt Üniversitesinden de destek geldi. ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşını bağışlayarak katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt Üniversitesi personellerini de bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet etti.
Rektör Coşkun; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' ülkemizin yaşadığı bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatması ve toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamasında çok önemli bir adımdır. İhtiyaç sahiplerine destek maksadıyla devletimiz öncülüğünde başlatılan bu anlamlı kampanyaya, başta akademik personelimiz olmak üzere bütün Bayburt Üniversitesi ailesini imkânları dâhilinde destek vermeye davet ediyorum.” dedi.
İhtiyaç sahiplerine destek çalışmalarına devletin öncülük etmesi gerektiği düşünülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na, Bayburt üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere, üniversitede görev yapan akademik ve idari personeller de yoğun ilgi göstererek, kampanyaya ellerinden gelen desteği sunmaya devam ediyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüse karşı Bayburt’ta vatandaşlar bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Korona virüse karşı Bayburt’ta vatandaşlar ...
Bayburt'ta 2 köy, karantinaya alındı/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Bayburt'ta 2 köy, karantinaya alındı/ Fotoğraflar
Bayburt'ta 2 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bayburt'ta 2 köy, karantinaya alındı
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 15 bin 587 oldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu ...
Bayburt’ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bayburt’ta iki köy Korona virüs nedeniyle karantinaya ...
Bayburt’ta araç yangını Kovalarla, hortumla yanan aracı söndürmek için çaba sarf ettiler
YEREL HABERLER Bayburt’ta araç yangını Kovalarla, hortumla yanan ...
Bayburt’ta 5 güzergah trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 5 güzergah trafiğe kapatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X